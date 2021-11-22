القوى العاملة: تعيين 1122شاباً بينهم 15 من ذوي الهمم بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 1122 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم الإثنين، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4128 شاباً منهم 25 من ذوي القدرات، فضلاً عن توفير 52 فرصة عمل.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 29 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 12 عاملا ، و4000 جنيه لعاملين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 25 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال التفتيش العمالي على 712 منشأة وتم القيام بـ 26 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقي 122 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 16 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخرى، وما زالت 52 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1626 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1626 عاملا على مهن مختلفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 330 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.​