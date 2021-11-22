لحاجزي سكن لكل المصريين 2.. كيف تتعامل مع مندوب الاستعلام وخطوات الحصول على الشقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد عبدالناصر:

بدء صندوق الإسكان الاجتماعي في الاستعلام الميداني على الطلبات المُسـجلة بإعلان سكن لكل المصريين 2، للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة) للمواطنين مُنخفضي الدخل.

والمشروعات التي تم البدء في الاستعلام الميداني عن الحاجزين بها، بلغ عددها 49 مشروعاً، تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية، وتقدم للحجز بها 4650 مواطنًا، حيث تم بالفعل إرسال جميع ملفات المتقدمين بها إلى شركات الاستعلام، وسيتم الانتهاء من الاستعلام الميداني عن جميع الطلبات خلال أسبوعين.

ويمكن معرفة المناطق بالتفصيل من هنا

ويتسائل الحاجزين، كيف يتم التعامل مع مندوب الاستعلام وما هي الخطوات المتبقية للحصول على وحدة ضمن شقق سكن لكل المصريين 2:

أولا.. وظيفة مندوب الاستعلام هي التأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل الحاجز، خاصة بيانات العمل والإقامة والحالة الاجتماعية، وبعد إتمام الاستعلام يتم تسليم تقرير بحالة المتقدم وهل هو مخالف لشروط الإسكان الاجتماعي أم يتوافق معها.

ووفقًا لوزارة الإسكان مندوب الاستعلام هو موظف لديه مهمة واحدة وهي التأكد من صحة البيانات وإرفاق تقرير بها، ولا يمكن أن يتسبب في استبعاد المتقدمين دون وجه حق، كما يحق لأي متقدم تقديم طلب تظلم على نتيجة الاستعلام.

ثانيا.. في حال تغيير أي من البيانات وقت التقديم يتم إرفاق الأوراق الجديدة التي تثبت صحة هذه البيانات، مثل تغيير معدل الدخل، أو أصبح المتقدم متزوج بعد أن كان أعزب فيتم تقديم قسيمة الزواج، وتطبيق ذلك على أي معلومة تغيرت.

ثالثا.. مكان الاستعلام:

من الممكن أن يأتي مندوب إلى محل السكن ومحل العمل أيضًا للتأكد من تواجد المتقدم في هذه الوظيفة، لكن الجزء الأساسي في الاستعلام الميداني هو تواجد المتقدم في محل الإقامة.

رابعا.. ماذا لو تم تغيير رقم الفون قبل إجراء الاستعلام؟

لابد من التواصل مع خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي لتغيير رقم الهاتف المسجل، لأن مندوب الاستعلام يعتمد على رقم الهاتف كوسيلة أساسية في التواصل مع العملاء، ويتيح الصندوق أرقام: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

خامسا.. بعد الاستعلام الميداني تاتي خطوة بالبنك، حيث يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد دفعة الاستلام وكذلك الأقساط الشهرية وأمضاء عقود الوحدة بعد تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة، ثم تاتي مرحلة استلام الوحدة وتكون مع جهاز المدينة التي تتواجد به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤول عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.

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