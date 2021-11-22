"هانم" تطلب الخلع من طبيب نفسي: "سابني يوم الولادة واختفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

لم تتخيل "هانم. م" أن يتركها زوجها متخليًا عن طفله في لحظاته الأولى من حياته، لذا اتخذت قرار الانفصال من زوجها ولجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى خلع ضد زوجها، مبررة طلبها: "طول الأسبوع قاعد في شقته القديمة وبشوفه يوم واحد.. ويوم الولادة رفض ييجي معايا وجالي تاني يوم".

تروي "هانم" 33 سنة: تزوجت من "عامر. ق" 41 سنة، طبيب نفسي، ورزقنا الله بطفل يبلغ من العمر أيام قليلة، فزوجي متيسر ماديًا ولا يجعلني احتاج لشيء، لكنه يهتم بنفسه وراحته على حساب منزله.

تضيف الزوجة: زوجي دائمًا ما يذهب إلى شقته القديمة والبقاء منفردًا مع نفسه طوال الأسبوع والعودة إلى شقة الزوجية يوم واحد فقط، وعندما تحدثت معه لترك الشقة والبقاء معي كان رده "الشقة دي للاستجمام والانفراد بنفسي حتى لا أشعر بالروتين المعتاد.. لم يعجبني الوضع حينها لكني تركته مع الوقت حتى يقوم بتغيير فكرته الغريبة".

أوضحت الزوجة: بعد زواجي بأسبوع تحدث معي زوجي بأنه يرغب في عودته إلى شقته القديمة بمفرده للراحة، حينها تعجبت من طلبه لكني وافقته في النهائية، حيث برر طلبه باشتياقه إلى حياته قبل الزاوج، لكني استغربت من قيامه بإغلاق هاتفه كي لا يتحدث أحد معه، الأمر استمر هكذا بشكل أسبوعي حتى أنه بات ينتهي من عمله ويذهب للجلوس بمفرده داخل شقته القديمة ولا يهتم بي.

أشارت: تحدثت مع زوجي أكثر من مرة للبقاء معي داخل شقتنا، لكن دون فائدة، فهو يجلس 6 أيام بمفرده ويقيم معي يوم واحد فقط.

استكملت الزوجة: زوجي اختفى يوم ولادة طفلنا الأول وقام بإغلاق هاتفه، وحينما ذهب إليه والدي لم يستجب له ولم يفتح باب شقته لاستقباله.

تختتم الزوجه: بعد الولادة تحدثت مع زوجي كي يغير من أسلوبه لكن رده كان مفاجأة "مش هغير حياتي عشانك انا بحب القاعدة لوحدي"، فقررت ترك المنزل والطلاق، لكنه رفض وظل جالس بشقته القديمة، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 16 لسنة 2021، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.