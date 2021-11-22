كورونا في 24 ساعة| انخفاض الإصابات.. والصحة تكشف موقف تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 766 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291980 حتى اليوم.

-انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

-​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 71 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

-رئيس لجنة مكافحة كورونا: صدور قرار بشأن تطعيم الحوامل والمرضعات خلال أسبوعين

-كورونا في الدول العربية.. ارتفاع أعداد الإصابات بالأردن

-أفريقيا: حالات التعافي من كورونا تتخطى 8 ملايين حتى الآن

-"مازلنا في الموجة الرابعة".. الصحة تطلق تحذيرًا للمواطنين لهذا السبب

-"بدأت قوية".. فرنسا تكشف تطورات الموجة الخامسة لفيروس كورونا

-بروكسل: آلاف الأشخاص يحتجون على تدابير مكافحة كورونا المؤثرة على الأعمال

-بيانات رسمية لكورونا في مصر: ارتداد حاد بالوفيات خلال 24 ساعة

-"فرق في المدارس".. الصحة تكشف موقف تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

-المصل واللقاح عن تطعيم الأطفال ضد كورونا: ضروري لأنهم الأكثر نقلًا للعدوى

-بوتين يتلقى جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا

-مدينة صينية توقف واردات أغذية لمخاوف تتعلق بكورونا

-رئيس لجنة مكافحة كورونا: ثبات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية

-ألمانيا قد تجعل لقاحات كورونا إلزامية بسبب ارتفاع حالات العدوى

-فرنسا تحذر من تطور "مفاجىء" للموجة الخامسة من كورونا