"مريض وبيضرب والدته".. كشف ملابسات احتجاز شاب وتكبيله بالسلاسل في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجله واحتجازة داخل منزله في البحيرة.

تلقى مركز شرطة الرحمانية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من الأهالي؛ بقيام أحد الأشحاص باحتجاز نجله داخل منزله بدائرة المركز وتقييده بالسلاسل والأقفال الحديدية.

بالفحص أمكن تحديد المجني عليه مُزارع، مقيم بذات الناحية وتبين قيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ووجود إصابات متفرقة بنجل المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته اعترف بقيامه بذلك لمعاناة نجله من مرض نفسي وعصبي ويعالج منه منذ فترة وسابقة تردده على إحدى المستشفيات الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة الإسكندرية وإدمانه للمواد المخدرة وسابقة تعديه على والدته بالضرب، وقيامه باحتجازه خشية تعديه على الأهالي.

وباستدعاء المجني عليه وسؤاله قرر بتعرضه للواقعة على النحو المشار إليه تم فك القيود وتحريره وتبين وجود إصابات به عبارة عن كدمات وسحجات متُفرقة بالجسم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.​