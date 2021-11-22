"صفقة مخدرات بالملايين".. كواليس الليلة الأخيرة لـ "إمبراطورية" تصنيع "الكبتاجون" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في تصنيع عقار الكبتاجون المخدر والاتجار به وبحوزتهم مضبوطات قُدرت قيمتها المالية بحوالي 110 ملايين جنيه في الشرقية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، العام، المركزي ومديرية أمن الشرقية نشاط تشكيل عصابي مكون من (3 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصصوا في تصنيع وتصدير والاتجار بعقار الكبتاجون المخدر وقيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج العقار المذكور وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعه وإنتاجه وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين وكذا الترويج لتجارتهم غير المشروعة متخذين من مسكنهم الكائن بمحافظة الشرقية مركزا للتصنيع.

وبينت التحريات قيام أحد المتهمين بتوفير الأموال اللازمة لشراء المعدات والمواد الخام والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع وإحضار المواد الخام والإشراف على عملية تصنيع مخدر الكبتاجون، بينما يقوم آخر بمعاونته في عمليات التصنيع وصيانة المعدات والماكينات، بينما يقوم الآخير بعقد صفقات مع عملائهم والتصدير لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ، وعُثر بحوزتهم على (عدد 505 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية من عجينة أقراص الكبتاجون وزنت 800 كيلو جرام معدة للكبس تقدر حال إنتاجها بعدد ( 2,400,000 ) إثنان مليون وأربعمائة ألف قرص – عدد كبير من الأدوات الخاصة بالخلط والتصنيع والتغليف والعبوات الكرتونية وأكياس ومستلزمات للتعبئة - كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع)، وكذا ضبط (مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة - سيارة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (110,000,000) مائة وعشرة ملايين جنيه تقريباا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.