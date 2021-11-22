الداخلية تكشف حقيقة نصب شخص على 5 آلاف أسرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ع ما تم نشره عبر حساب أحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إلتمس خلالها تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه ضد ملاك إحدى شركات المنشآت السياحية بالقاهرة، لإدعائه قيامهم بالنصب على أكثر من ٥ آلاف أسرة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أن المشكو فى حقه (مالك ومدير شركة للإستثمار العقارى والسياحى – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة صادر ضده عدد (32) حكم فى قضايا "شيكات ، تبديد ، إستيلاء ، نصب").

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور ، وتبين هروبه وقيامه بتغيير محل إقامته وعدم تردده على الشركة ملكه خشية ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده.

بتكثيف الجهود وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إختبائه وبإستهدافه أمكن ضبطه.