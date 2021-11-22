​نائب بـ"الشيوخ": قانون المسنين جبرٌ لخواطر مَن أفنوا حياتهم خدمةً للوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون حماية المسنين جاء ردًّا للجميل وجبرًا لخواطر من أفنوا حياتهم خدمة للوطن واهتداء بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل ولايته، من أن الشعب في حاجة إلى مَن يجبر بخاطره؛ الأمر الذي تبناه الرئيس بكل رفق وحنان على النحو الذي خرج به القانون .

وقال الدري، في كلمته بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة، إن مشروع قانون المسنين يستكمل منظومة حقوق الإنسان التي ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة التي نترقب إعلانها قريباً بعون الله وسواعد الرجال، معلنًا موافقته المبدئية على مشروع القانون.