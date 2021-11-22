برلماني: قانون المسنين يضيف لبنة جديدة لحقوق الإنسان في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجّه النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير إلى القيادة السياسية؛ لاهتمامها البالغ بحقوق الإنسان في مصر، وإلغاء مد العمل بقانون الطوارئ، وإعلان عام 2022 عام المجتمع المدني؛ لتعزيز حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية وتشجيع العمل التطوعي.

وقال هيبة، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت، لمناقشة قانون حماية المسنين: إن القانون يضيف لبنة أخرى لحقوق الإنسان، لآبائنا وأمهاتنا المسنين؛ ردًّا للجميل، موجهًا الشكر إلى الحكومة لتقديم هذا القانون، وللنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، معلنًا موافقته المبدئية على مشروع القانون.