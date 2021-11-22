​جمال الشاعر يروي تفاصيل تعرضه لحادث مروري: "نجوت بأعجوبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشف الإعلامي جمال الشاعر، تفاصيل نجاته من حادث مروع هو وزوجته في القاهرة، قائلًا إنه يتوجّه بالشكر لكل من اهتم بالسؤال عنه: "الحمد لله نحن بخير، نجونا بفضل العناية الإلهية".

وأضاف الشاعر في مداخلة مع الإعلامي سيد علي: "الدرس المستفاد الأول لإنقاذ الأرواح ضرورة وجود شركات متخصصة لإدارة الطرق وصيانتها بعد إنشائها وتوفير كل عناصر الأمان من كهرباء وإنارة، ووضع لافتات إرشادية وخرائط مرورية ويفط توجيه".

وأضاف: "ربنا يحفظكم جميعًا ويحفظ المصريين الرائعين الذين أنقذوا ورفعوا السيارة".

ونجا الشاعر وزوجته من حادث مروع أعلى الطريق الدائري الأوسطي، مضيفًا في منشور له عبر صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم الأحد، أن سيارته كادت أن تنفجر على الطريق الدائري الأوسطي لكنه نجا بأعجوبة.