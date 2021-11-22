52 طالبًا في الفصل.. الإحصاء: كثافة الفصول في التعليم العام ضعف الأزهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، نسبة التسرب من التعليم وفقًا للنوع بين عامي 2018/2019 و 2019/2020.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية 0.2% من إجمالي المقيدين (0.3% للذكور، 0.2% للإناث)، بينما بلغت النسبة في الإعدادية 1.7 % من إجمالي المقيدين بهذه المرحلة (1.4% ذكور، 2.1% للإناث).

كما أشار التقرير إلى كثافة الفصول في مراحل التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والإعدادي (2020/2021)، حيث بلغت كثافة الفصل في التعليم ما قبل الابتدائي 32 تلميذًا في الفصل بالتعليم العام مقابل 27 تلميذًا في الفصل بالتعليم الأزهري.

بينما بلغت كثافة الفصل 52 تلميذًا في الفصل بمرحلة التعليم الابتدائي العام مقابل 24 تلميذًا في الفصل بالتعليم الأزهري، أما التعليم الإعدادي بلغت كثافة الفصل 48 تلميذًا في الفصل بالتعليم العام، مقابل 19 تلميذًا في الفصل بالمعاهد الأزهرية.