المتحف القبطي ينظم احتفالية بمناسبة عيد الطفولة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تحتفل مصر باليوم العالمي للطفولة في 20 نوفمبر من كل عام، وبهذه المناسبة نظم المتحف القبطي اليوم احتفالية تحت عنوان (أيوه بحبك).

وتضمن اليوم العديد من الفعاليات حيث قام الأطفال بالاشتراك في ورشة فنية تحت إشراف القسم التعليمي بالمتحف، بالإضافة إلى جولة متحفية للتعرف على القطع الأثرية قام بها أمناء المتحف.

كذلك شارك في الاحتفالية فريق انيميشن وقام بتجهيز العديد من الألعاب للأطفال.

واُختتم اليوم بمسرحية عرائس للأطفال وفقرة المهرج مع توزيع هدايا تذكارية بسيطة للأطفال.