"اغتصاب جماعي لطالبة بعين شمس ومأمورية خُط أسوان"... نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصدر أمني يرد على ادعاءات الإخوان بشأن مأمورية "خُط أسوان"

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله بأحد البرامج على إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن ملابسات مصرع عناصر تشكيل عصابى يتزعمه أحد العناصر الإجرامية الخطرة بأسوان خلال مواجهات مع قوات الشرطة.

إحباط ترويج 330 طربة حشيش في الإسكندرية والغربية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن الإسكندرية والغربية نشاط (عدة عناصر إجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والغربية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بنطاق محافظتى الإسكندرية والغربية.

النيابة العامة تأمر بحبس 34 متهمًا وضبط 14 آخرين في واقعة بلطجة بدمياط

أمرت النيابة العامة، بحبس أربعة وثلاثين متهمًا وضبط وإحضار أربعة عشر آخرين في واقعة بلطجة بدمياط.

إحالة 4 من متهمي قضية "كفن عين شمس" للجنايات بقضية خطف

أمرت النيابة المختصة بإحالة ٤ متهمين بواقعة "كفن عين شمس" للجنايات في قضية جديدة بتهمة الخطف.

"تعالي عشان الانترفيو".. اغتصاب جماعي لطالبة في عقار مهدوم بعين شمس

داومت فتاة على التصفح بمواقع التواصل الاجتماعي؛ أملًا في الوصول إلى عمل يوفر لها دخل يساعدها في دراستها بكلية التمريض، لكن حينما واتتها الفرصة آلت بها إلى حفل اغتصاب جماعي عجزت عن الفرار منه.

تأجيل طعون الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"الهجوم على فندق الأهرامات" لـ 2 يناير

أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعون الإعدام والمؤبد والمشدد الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحق 26 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهجوم على فندق الأهرامات" لجلسة 2 يناير المقبل.

"النار كلته وهو نايم".. مصرع طفل تركته أمه وحيدًا في حريق بالجيزة

لقي طفل اليوم الأحد، مصرعه إثر حريق وقع في منزل بمركز الصف في الجيزة.

السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين في "حرق كنيسة كفر حكيم"

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بحكمها في إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًّا بحرق كنيسة في كفر حكيم بكرداسة في الجيزة، بالسجن المشدد 5 سنوات.