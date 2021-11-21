بعد "خناقة دمياط".. النيابة العامة للمواطنين: "أخذ الحقوق بالقانون وليس البلطجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حذرت النيابة العامة، المواطنين من استعراض القوة وممارسة أي أعمال بلطجة مهما كانت الأسباب، مؤكدة أن إتيان الحقوق اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها.

جاء تحذير النيابة العامة، في بيان اليوم الأحد، بمناسبة التحقيقات التي تجريها في واقعة البلطجة التي حدثت في محافظة دمياط، وأمرت فيها بحبس 34 متهمًا وضبط وإحضار 14 آخرين.

وذكرت النيابة أنها تشدد على تصديها بحزم وقوة لمثل هذه الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع المصري؛ للحفاظ على أمنه وسلامه جنبًا إلى جنب سائر الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن القصاص وإيتاء الحقوق هو اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها دون غيرها تحت ظل سيادة الدستور والقانون.

وأتمت توجيهها: "ليس لأي شخص أن يسعى لأخذ حقه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فلطالما كانت جهات إنفاذ القانون في مصر وستظل دائمًا هي المعنية وحدها بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وإيتاء الأفراد حقوقهم".