مصدر أمني يرد على ادعاءات الإخوان بشأن مأمورية "خُط أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله بأحد البرامج على إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن ملابسات مصرع عناصر تشكيل عصابى يتزعمه أحد العناصر الإجرامية الخطرة بأسوان خلال مواجهات مع قوات الشرطة.

أكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ، ويأتى فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام.

مطلع نوفمبر الماضي، تابعت الأجهزة الأنية نشاط حمدى أبو صالح أو كما يلقبه البعض بـ"خط الصعيد" سبق اتهامه فى العديد من القضايا الجنائية المتنوعة على خلفية جرائم قتل وخطف وبلطجة، الذي كون إمبراطورية سوداء في المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

أعمال الرصد والمتابعة لم تتوقف حتى وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابي ومن خلال وضع خطة أمنية باستخدام القدرات الفنية العالية فى الرصد والتحليل والتحريات أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابى ورصد تحركاته.

بمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وبالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران والذى استمر لعدة ساعات حتى الصباح.

أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع زعيم وأفراد التشكيل العصابى وتم اتخاذ الإجراءات القانونيى اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.