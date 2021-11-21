العثور على جثة متحللة داخل شقة بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة متحللة داخل شقة بمنطقة التجمع الأول.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من الأهالي بوجود جثة متعفنة داخل شقة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة رجل يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، في بداية العقد الثامن من العمر.

وتبين أن الجثة في حالة تحلل بسبب مرور عدة أيام على الوفاة، وعدم وجود إصابات ظاهرية بالجسم، وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود أي آثار عنف بالأبواب والشبابيك، وعدم وجود أي بعثرة بمحتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.