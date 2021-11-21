"فرق في المدارس".. الصحة تكشف موقف تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، موقف تطعيم الأطفال باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، الأحد، إن اللجنة العلمية قررت النزول بالسن الرسمي للتسجيل على الموقع الرسمي للتطعيم حتى 15 سنة، على أن يكون التطعيم من خلال لقاح فايزر، وبالفعل بدأ تطعيم عدد ممن سجلوا على الموقع على مدار الأيام الماضية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الجامعات تضم بعض الطلاب أقل من 18 عامًا، وتم إتاحة لقاح فايزر لهم، مضيفًا: "لدينا بعض الطلاب في سن 16 و17 عامًا، وتم إعطائهم اللقاح من خلال المراكز الثابتة بالجامعات المخصصة للتطعيمات".

ومطلع الشهر الماضي، أتاحت وزارة الصحة التسجيل للحصول على لقاح فايزر للأطفال من 15 عامًا، بعد أن كان مسموحا به فقط من عمر 18 عامًا.

وقالت الحكومة إن هذه الخطوة تأتي بعد توفير 8 ملايين جرعة من لقاح فايرز، باعتباره حاصلًا على الموافقة الدولية من الجهات العلمية المختصة بمأمونيته لمن هم دون سن الـ18.

تطعيم طلاب الثانوية

وفيما يخص طلاب المرحلة الثانية بالمدارس والمعاهد، أوضح "عبدالغفار" أنه تم تحريك فرق متنقلة إلى المدارس والمعاهد لتطعيم الطلاب فوق 15 سنة بلقاح فايزر، ضمن خطة الوزارة للتوسع في التطعيمات، كما يُتاح لهم التسجيل على الموقع الإليكتروني والحصول على اللقاح في أي مركز معتمد حسب الأقرب لهم.

وبالنسبة لتطعيم طلاب المرحلة الإعدادية فوق 12 عاما، قال إنه حتى هذه اللحظة، فالموضوع محل دراسة باللجنة العلمية لتطعيم الأطفال فوق 5 سنوات، والنظر في الدراسات العلمية التي أجازت هذا الأمر، لكننا لم نعتمد ذلك حتى الآن.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أصدرت توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عامًا لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول بالفعل في تلقيح الأطفال.​