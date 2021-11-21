ضبط 330 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية والغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

شنت قوات الأمن بوزارة الداخلية، عدة حملات استهدفت خلالها تجار الكيف، حيث تمكنت من ضبط 330 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالإسكندرية والغربية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن الإسكندرية والغربية نشاط (عدة عناصر إجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والغربية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بنطاق محافظتى الإسكندرية والغربية .

عقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافهم وأمكن ضبط ( أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال إستقلاله مركبة "توك توك" بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش25 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض) ، كما أمكن ضبط (عنصران إجراميا ، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) ، وبحوزتهما (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتفى محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,300,000) ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.