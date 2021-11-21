مداهمة ستوديو مؤدي المهرجانات "موزة" في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات الفنية بالجيزة ستوديو بدون ترخيص ملك مؤدي مهرجانات بمنطقة الهرم غرب المحافظة.

معلومات وردت أكدتها التحريات باتخاذ مؤدي المهرجانات يدعى "أحمد موزة" وحدة سكنية بالهرم ستوديو بدون ترخيص واستخدام أغاني المطربين في أعمال اخرى دون الحصول على إذن أو ترخيص منهم.

أمكن ضبط برامج حاسب آلي وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة في حضور أحد العاملين الذي تم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

بدورها، أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الأربعاء الماضي، عن قائمة تضم 19 شخصا ممنوعا من الغناء ليس لديهم تصريح للعمل من بينهم "أحمد موزة".