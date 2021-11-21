ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ماجاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,200,000) جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.