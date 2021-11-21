ضبط 340 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 340 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرتى قسمى شرطة (أول العامرية – ثان العامرية) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وبحوزته (300طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرامًا – مبلغ مالى – هاتف محمول)، كما أمكن ضبط الآخر حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية وبحيازته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫800٫000 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.