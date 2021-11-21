إطلاق 44 قافلة صحية بالمحافظات.. "الصحة" تعلن التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 44 قافلة طبية مجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم الأحد وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم توجيه القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبد الغفار، في بيان له اليوم الأحد، أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل بمناطق فطيرة بحري مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، والأربعين 4 مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، والحبيلات الغربية مركز أبو تشت محافظة قنا، وسيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومَي 22 و23 نوفمبر، في مناطق زاوية العوامي- الجفيرة مركز الضبعة محافظة مطروح، ونزلة محمود مركز ديرمواس محافظة المنيا، ومركز طبي البساتين شرق حي البساتين محافظة القاهرة، وميت العز مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وصافور مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، والهدى والتقوى مركز وادي النطرون محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أنه يستمر عمل القافلة مدة يومين متتاليين.

ولفت عبد الغفار إلى إطلاق 3 قوافل طبية يومي 23 و24 من الشهر نفسه في مناطق جدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، ونجع عبد الرسول بمحافظة أسيوط، والقبابات حى أطفيح محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 12 قافلة طبية أخرى يومي 24 و25 نوفمبر في مناطق أم الرزق مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبنبان النموذجية مركز دراو محافظة إسوان، وأبيس 7 مركز وسط محافظة الإسكندرية، ونجع العمدة مركز قوص محافظة قنا، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، وسالم البحيري مركز الفشن محافظة بني سويف، ونجع هلال مركز المراغة محافظة سوهاج، ونصار مركز دمنهور محافظة البحيرة، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، والفوخرية مركز العريش محافظة شمال سيناء، وشبرا اليمن مركز زفتى محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، إضافة إلى إطلاق قافلتَين طبيتَين أخريين يومَي 25 و26 نوفمبر في منطقتَي صنعاء مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وطارق بن زياد مركز صان الحجر محافظة الشرقية، إضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية يومَي 26 و27 نوفمبر في مناطق السجاعية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، وذات الكوم حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، والتوفيقية مركز كفر سعد محافظة دمياط.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية يومَي 27 و28 نوفمبر بمناطق وحدة العجمي مركز العجمي محافظة الإسكندرية، وشدموه مركز إطسا محافظة الفيوم، وبني سميع مركز أبو تيج محافظة أسيوط، وشباس عمير مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وبني هلال مركز المراغة محافظة سوهاج، والمدامود بحري مركز الزينية محافظة الأقصر، وشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والجعافرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، بجانب إطلاق قافلة طبية يومي 28 و29 نوفمبر بمنطقة المالكي مركز نصر النوبة محافظة أسوان.

وتابعت الصادق: سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق مركز طبي حدائق حلوان حي المعصرة محافظة القاهرة، والشيخ عبادة مركز ملوي محافظة المنيا، ونوسا الغيط مركز أجا محافظة الدقهلية، وبهي الدين مركز سيوة محافظة مطروح، ومركز شباب شعيب مركز أبوصير محافظة الإسماعيلية، وذلك في يومي 29 و30 من الشهر نفسه.