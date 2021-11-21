4 قطارات و2 مونوريل.. مسارات وخطوط النقل الجديدة في مصر - صور وخرائط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

دخلت مصر عصر النقل الذكي بقوة خلال الآونة الأخيرة عبر تنفيذ عدة مشروعات متنوعة ومتطورة تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية والتي تدخل مصر لأول مرة.

ومن بين أهم خصائص مشروعات النقل الذكي في مصر والتي يجرى تنفيذها حاليا أنها صديقة للبيئة وهو ما يتماشى مع توجه مصر نحو النقل والاقتصاد الأخضر لتقليل معدلات الانبعاثات والتلوث للحد من دة تأثير التغيرات المناخية.

وفيما يلي يستعرض الخليج 365 أبرز وسائل النقل الذكي الحديثة التي ستعمل في مصر خلال الأشهر القادمة وستكون متاحة أمام المواطنين لاستعمالها، وفقا لموقع الهيئة القومية للأنفاق.

أولا: مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي (مدينة السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة).

يخدم المشروع مناطق شرق القاهرة ويربط مدينة السلام بداية من المحطة التبادلية (عدلي منصور) ومدينة العبور والشروق وبدر والروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، والعاصمة الحكومية الجديدة من خلال المرور عبر الطريق الإقليمي الثاني و صولاً إلى طريق السويس الصحراوي مروراً بمدينة بدر وهليوبوليس الجديدة والشروق والرحاب والمستقبل.

ويبدأ المسار من محطة عدلي منصور التبادلية موازيا لطريق (القاهرة – الإسماعيلية) الصحراوي لربط كافة مدن شرق القاهرة (السلام - العبور - المستقبل – الشروق - بدر)، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول إجمالي 103.3 كم بعدد 19 محطة، وينقسم إلى عدة مراحل كالتالي:

1- المرحلة الأولى (المسار الأصلي):

تمتد من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة الإدارية 1 بطول 65.63 كم وعدد 11 محطة.

2- المرحلة الثانية:

تمتد من بعد محطة مطار العاصمة حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وعدد 1 محطة (محطة الفنون والثقافة).

3- المرحلة الثالثة:

تمتد جنوبا بطول 18.5 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1 سطحية" وهي (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

4- المرحلة الرابعة:

تمتد شمالًا من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كم منها "7.5 كم مسار علوي و8.5 كم مسار سطحي"، بعدد 3 محطات "2 علوية + 1 سطحية" وهي (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).

ثانيا: القطار الكهربائي (العين السخنة – العلمين الجديدة – مرسى مطروح)

يساهم هذا المشروع في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

ويتم تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط.

ويمتد المشروع من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة السكة الحديد السريعة بمحرم بك في الإسكندرية والعلمين و مرسى مطروح بطول 660 كم تقريبا، وتبلغ عدد محطات الخط 21 محطة.

ثالثا: القطار السريع (الأقصر - قنا - سفاجا - الغردقة)

يمتد المسار من محطة سكك حديد الأقصر ثم قوص وصولا إلى محطة قنا ثم يمتد شرقا حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول حوالي 297 كم.

وتبلغ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 200 كم/ ساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ ساعة، وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة، بعدد 7 محطات وهي: (الأقصر - قوص - قنا - شرق سوهاج - الغردقة - سهل حشيش - سفاجا).

رابعا: القطار السريع (السادس من أكتوبر - الأقصر - أسوان)

يبدأ الخط من المحطة التبادلية بمدينة 6 أكتوبر بين القطار السريع ومونوريل 6 أكتوبر ويمتد المسار بطول 925 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وعلى أن يتم إنشاء المحطات في مناطق تقاطع محاور النيل وعلى أن تكون السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة (19 قطارا) والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة ( 37 قطار) وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة (19 جرارا) ويشمل الخط 28 محطة (9 سريعة - 19 إقليمية).

وجاءت المحطات على النحو التالي (حدائق أكتوبر - شمال الفيوم – الواسطى – الفيوم – بني سويف – الفشن - العدوه – بني مزار – سمالوط – المنيا – ملوي – دير مواس - ديروط - منفلوط - أسيوط - طما – أخميم – سوهاج - نجح حمادي – قنا - قوص - الأقصر – إسنا – إدفو - كلابشة - كوم أمبو - أسوان الجديدة).

وبتنفيذ هذا الخط يتم تحقيق مفهوم الشبكة حيث يتبادل الخدمة مع خط (العين السخنة – مطروح) بمحطة 6 أكتوبر، كما يتبادل الخدمة مع خط (الأقصر – الغردقة – سفاجا) بمحطة الأقصر.

خامسا: مشروع المونوريل

يتم تنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر لأول مرة داخل مصر حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الآمن والسريع وغير الملوث للبيئة.

1- مونوريل العاصمة الإدارية:

يمتد مشروع مونوريل العاصمة الإدارية من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

ويشتمل الخط على المحطات التالية: (الاستاد - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحي السابع - المنطقة الحرة 1 - المنطقة الحرة 2 - المشير طنطاوي - شلرع التسعين - المستشفى الجوي - فندق نوسيت - جامعة المستقبل - إعمار - النافورة - البروة - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي السكني r2 - الدائري الإقليمي - الماسة - الحي الحكومي - حي السفارات- مدينة العدالة).

2- مونوريل السادس من أكتوبر

يبلغ طول خط مونوريل مدينة السادس من أكتوبر 42 كم وعدد المحطات 12 محطة وتشمل: (أكتوبر الجديدة - المنطقة الصناعية - السادات - جهاز السادس من أكتوبر - نقابة المهندسين - جامعة النيل - هايبر وان - طريق إسكندرية الصحراوي - طريق المنصورية - طريق المريوطية - الطريق الدائري - وادي النيل).

وتم بتاريخ 5/8/2019 توقيع عقد الإنشاء ويشمل (التصميم - التوريد - التنفيذ" + التمويل EPC+F)، وعقد التشغيل والصيانة لمدة 30 عاماً مع تحالف (بومبارديه).