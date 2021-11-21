بيانات رسمية لكورونا في مصر: ارتداد حاد بالوفيات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أظهرت البيانات الرسمية لكورونا، حدوث ارتداد كبير في وفيات الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، في خضم الموجة الرابعة للجائحة في مصر.

كانت وزارة الصحة والسكان، سجلت يوم الجمعة الماضية وفاة 31 حالة بكورونا، وما لبث أن ارتفعت الأعداد في اليوم التالي بشكل حاد لتصل إلى 61 حالة.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 902 حالة إيجابية بكورونا، و61 حالة وفاة، بنهاية أمس السبت.

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 349513 حالة من ضمنهم 291214 حالة تم شفاؤها، و19872 حالة وفاة.

ومع ذلك، ظلَّ مؤشر الوفيات عند مستوى 5.6%.

ويرى الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أننا "في ذروة الموجة الرابعة، ومن الطبيعي أن نشهد أعلى وفيات خلال هذه الفترة".

وأوضح عنان لمصراوي، أن الزيادة الأخيرة في أعداد الوفيات لا تعني سوى أن هناك زيادة بوفيات الحالات المُحتجزة داخل الرعايات المركزة مؤخرًا.

وأضاف: "لا نزال في ذروة الموجة الرابعة لكورونا ولم نتجاوزها حتى الآن، ومن المتوقع أن تنكسر تلك الذروة في الأسبوع الرابع من الشهر الجاري".