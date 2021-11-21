بتعاملات 4 مليون جنيه.. ضبط شخص اشترك مع آخر بالاتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بسوهاج؛ لاشتراكه مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص " متواجد بإحدى الدول للعمل بها"- آخر، مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني، وأمكن ضبطه و بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (4 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.