ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 232 قطعة أثرية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، برئاسة اللواء مدحت منتصر مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط 232 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام "يشتبه في أثريتها".

معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أفادت قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بالحفر خلسة داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش)، وبرفقته (4 أشخاص)، وتبين وجود (3 حُفر عمق كل منها حوالي ( 3 أمتار )، والأدوات المستخدمة في الحفر كما ضُبط 232 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام "يشتبه في أثريتها"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار وأن المضبوطات ناتج الحفر بقصد البيع والتربح منها، وأضاف مالك المسكن بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

بعرض المضبوطات على أحد مفتشي آثار المنطقة أفاد بآثريتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.