"تعالي عشان الانترفيو".. اغتصاب جماعي لطالبة في عقار مهدوم بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

داومت فتاة على التصفح بمواقع التواصل الاجتماعي؛ أملًا في الوصول إلى عمل يوفر لها دخل يساعدها في دراستها بكلية التمريض، لكن حينما واتتها الفرصة آلت بها إلى حفل اغتصاب جماعي عجزت عن الفرار منه.

6 رجال فكروا في حيلة للإيقاع بأي فتاة يتناوبون على اغتصابها، نشروا إعلان عبر "فيسبوك" عن فرصة عمل جديدة بمرتب مُجزي، وقعت المجني عليها أول فريسة لخدعتهم وتواصلت معهم هاتفيًا فأبلغوها بميعاد مُحدد قبل 3 أسابيع في منطقة عين شمس؛ لإجراء مقابلة عمل.

همت الفتاة مُبتهجة وجهزت حالها إلى اللقاء، عند وصولها وجدت رجلين في انتظارها داخل تاكسي أجرة أخبراها أن المقابلة في مكان يبعد عن موقع اتفاقهما بأمتار قليلة، توجهوا جميعًا إلى شقة بمحيط عين شمس، وما أن وصلت كمموا وجهها بمنديل مُعطر بمخدر وسقطت على الأرض مُغشيًا عليها.

اقتاد المتهمون الفتاة إلى عقار مهجور، وتناوبوا على اغتصابها، استولوا على متعلقاتها وهاتفها وتركوها فريسة سهلة المساغ لحارس العقار الذي همَّ لإشباع غريزته لكن استفاقت حينها الطالبة الجامعية وصفعته ليفر هاربا.

صرخات الضحية وجدت استجابة من سيدة أحضرت لها ملابس غير تلك الممزقة لتداري سوءاتها ونزيف داخلي أصابها. رافقتها إلى منزلها لتقص الفتاة ما تعرضه له على والدتها. لم تكد تنتهي الفتاة من روايتها حتى اصطحبتها والدتها إلى قسم شرطة عين شمس وحررت محضرًا بالواقعة.

جهود البحث والتحري قادت رجال المباحث إلى تحديد هوية المتهمين الستة وأمكن ضبطهم، وصدر آخر قرار بتجديد حبسهم على ذمة التحقيقات.