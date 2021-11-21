ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة عنصر إجرامي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، بحوزته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة؛ بقصد الاتجار في القليوبية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أفادت قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير الـمُرخصة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من محل سكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش- 5 فرد محلي–عدد من الطلقات- هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة.