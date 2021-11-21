"القوى العاملة": تعيين 1214 شابا والتفتيش على 514 منشأة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا عينت 1214 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3948 شابا، فضلا عن استخراج 1531 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأضاف سعفان - وفق بيان للوزارة اليوم الأحد - أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالي 169 ألف جنيه لـ73 عاملاً وصرف 83 ألفاً و172 جنيها للرعاية الصحية لـ509 عمال من المسجلين بالمديرية.

من جهته، أوضح مدير المديرية حسام طلبة - في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي - أنه تم التفتيش العمالي على 514 منشأة وأسفر عن تحرير 52 محضرا عماليا من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقي 12 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها وديا وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقت شكوتان ما زالتا تحت البحث والدراسة.

ولفت إلى أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 133 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتخفيض عدد العاملين بها؛ حفاظا على صحتهم.​