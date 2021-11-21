لقاح الإنفلونزا.. 6 فئات الأكثر احتياجًا وتحذير من إعطائه لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن مصدر بوزارة الصحة، لمصراوي، توفير "لقاح الإنفلونزا الموسمي" بمكاتب الصحة على مستوى الجمهورية؛ والذي يساعد في الوقاية من الإنفلونزا، إضافة لتوفيره بمراكز تطعيمات شركة فاكسيرا.

بدوره، كشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، عن تفاصيل الفئات الأكثر احتياجا للقاح الإنفلونزا والأنواع الموجودة في مصر.

وقال "محمدي" لمصراوي، إن لقاح الإنفلونزا المسجل في مصر، هو لقاح فيروسي ميت يعطي عن طريق الحقن، وتم تسجيل نوعين من اللقاح وكلاهما "رباعي"، حيث يتضمن اللقاح الرباعي 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والاكثر تأثيرا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لهذا الموسم وهي: "H1N1, H3N2 من النوع A، وسلالتين من النوع B".

وأشار إلى أنه من اللقاح الرباعي هناك اسمين تجاريين هما "إنفلوفاك تترا Influvac tetra"، وهو المتوفر حالياً، ويعطي بداية من عمر ٦ شهور (وليس ٣ سنوات مثل العام الماضي) فما فوقها، والجرعه لجميع الأعمار هي نصف مل، وتعطى حقنا بالعضل في العضلة الأمامية للفخذ أو في عضلة الكتف وفي بعض الظروف يمكن أن يحقن بعمق تحت الجلد.

أما النوع الثاني فهو "فاكسيجريب تترا Vaxigrip tetra"، وهو يعطي أيضا بداية من عمر 6 شهور، والجرعة لجميع الأعمار هي نصف مل تحقن في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف حسب العمر.

تطعيم لقاح الإنفلونزا للأطفال

أوضح "محمدي" أنه إذا كان عمر الطفل بين ٦ شهور و9 سنوات، ويتلقى اللقاح لأول مرة، فهو يحتاج جرعتين بينهما شهر، أما إذا كان قد سبق له تلقي اللقاح فهو يحتاج لجرعة واحدة فقط هذا الموسم.

وأشار إلى الفئات المستهدفة باللقاح، وهي:

- الأطفال خلال السنين الـ 5 الأولى من العمر

- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن ٦٥ سنة

- أصاحب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة، ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة

- السيدات الحوامل خلال أي فترة من فترات الحمل

- العاملين بالمجال الصحي

وعن الفئات التي يُمتنع التطعيم عنها:

- الأطفال أقل من ٦ شهور

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته

- يؤجل التطعيم بلقاح الانفلونزا في حالة الإعياء الحاد أو العدوى المصحوبة بارتفاع بدرجة حرارة الجسم

وشدد مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، على أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يُحقن إما في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف، كما يحظر تماما إعطاء أي لقاح بعضلة "الايليا" الخلفية.

وأشار إلى إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية مع أيا من اللقاحات الأخرى في نفس الوقت أو في أي وقت قبل أو بعد أي لقاح آخر، إذ لا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الانفلونزا الموسمية واي لقاح آخر، فيما عدا لقاح كورونا، فطبقا لتوجيهات وزارة الصحة ينصح بالفصل بين لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح الكورونا لمدة 14 يوما.

وقال محمدي إنه لا جدوى من تكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة في تحسين مناعة الشخص ضد الإنفلونزا إذا كان قد تلقى جرعاته بشكل سليم.

وللحصول علي أقصى استفادة من مفعول اللقاح يرجي تلقيه مبكرا قبل بداية الموسم، أي خلال شهري سبتمبر حتى آخر أكتوبر، ولكن لا يعني ذلك أن اللقاح قد يضر أو لن يفيد إذا أخذ بعد هذه الفترة.