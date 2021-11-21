بعد دير مارمينا.. قرار من دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر بشأن زيارات صوم الميلاد للأقباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن غلق الدير في فترة صوم الميلاد المجيد، باستثناء الجمعة والسبت والأحد فقط، بحيث سيكون الدير مفتوحًا لنوال البركة.

وأكد الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر في بيان له، أنه لن يتم السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

وشدد الأنبا يسطس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، وامتناع الأشخاص الذين يعانون ولو ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة أو السعال أو التهاب الحلق أو أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال عن الحضور للدير، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

ودير الأنبا انطونيوس هو أول دير أنشئ في العالم وينسب إسمه إلي الأنبا أنطونيوس الذي يعتبرة الأقباط المصريون أول الرهبان في العالم وأب جميع الرهبان، رئيس الدير الحالي هو الأنبا يسطس.

يقع دير الأنبا أنطونيوس علي سفح جبل الجلالة القبلي بصحراء العرب بمصر، ويمكن الوصول إليه عن طريق السويس ومنها إلى رأس غارب ثم غرباً في الصحراء عند العين السخنة أو من بنى سويف شرقاً الطريق الصحراوى، أو يمكن الوصول اليه من القاهرة عن طريق حلوان إلى الكريمات ثم الزعفرانة ويقع الدير قبل الزعفرانة بحوالي 48 كم ومدق الدير (طريق الدير) حوالي 17 كم.

وفي وقت سابق، أصدر دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط قرارًا يخص الزيارات في إطار احتفالات الدير بعيد استشهاد قديسه، وذلك ضمن خطة الدير الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا في قرار أصدره، إنه حرصًا على سلامة الزائرين من فيروس كورونا، سيقتصر الاحتفال بعيد الشهيد مارمينا العجائبي على زيارة المزارات، وأخذ بركة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس.

وأوضح الأنبا كيرلس، أنه سيقتصر حضور صلوات رفع بخور عشية وباكر والقداسات على الآباء رهبان الدير فقط، رافعين صلواتنا من أجل سلامة العالم أجمع.

ويحتفل الأقباط بعيد استشهاد القديس مارمينا في 24 نوفمبر الحالي، حيث يشهد زيارات عديدة خلال الفترة الجارية تبركا بجسد الشهيد الشهير بالعجائبي وصاحب المعجزات.

واتخذ عدة إجراءات احترازية منذ أزمة فيروس كورونا، يتم تكثيفها مع أوقات الذروة المتمثلة في أعياد قديسي دير مارمينا، لعل أبرزها عيد شفيع الدير الشهيد مارمينا العجائبي، الذي يحتفل به يوم 24 نوفمبر الجاري، حيث يشهد الدير زيارات من كافة أنحاء مصر بل وزيارات من عدد من دول العالم كونه أحد أبرز المقاصد السياحية الدينية على مستوى العالم.