ضبط شخص لاتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسيوط.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك أو بيعها لراغبي الحصول عليها مستفيداً من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.