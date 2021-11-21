تأجيل محاكمة 8 متهمين في "خلية داعش حلوان" لـ 25 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

أجلت الدائرة الرابعة "إرهاب" جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان"، لجلسة 25 ديسمبر؛ لطلبات دفاع المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.

وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

ووجهت النيابة للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تُهم حيازة سلاح ناري، وفيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.‏