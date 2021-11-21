المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار في الهيروين بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح عبدالرحمن، عاملًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار المواد المخدرة في باب الشعرية.

كشفت التحقيقات أن المتهم "م. أ" أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاح أبيض" سكين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.

وأضافت التحقيقات أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، دلت التحريات على قيامه بالاتجار فى الجواهر المخدرة، فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده، و بتفتيشه عثر معه على عدد ٦١ لفافة من جوهر الهيروين المخدر وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف جوال.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف الجوال للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والسلاح الأبيض لاستخدامه في نشاطه غير المشروع.