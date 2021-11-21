حوادث سببها المطر.. مصرع شخص وإصابة 22 آخرين في "انقلاب سيارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شهدت غالبية المحافظات، خلال الساعات الماضية، موجة من الطقس السيء، تساقطت الأمطار بغزارة تزامنت معها عواصف ترابية شديدة، تسببت في انعدام الرؤية بعدد كبير من الطرق، ما أسفر عن وقوع حوادث متفرقة راح ضحيتها شخص وأصيب 22 آخرون.

وفاة و10 إصابات

في محافظة المنيا تسببت موجة الطقس السيء في انقلاب سيارة ملاكي يستقلها شخصين، ما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي جنوب نقطة إسعاف الجهاد غرب العدوة.

وأُصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة آلية "توكتوك" على طريق فرعي مؤدي إلى مطاي البلد شمال المنيا، وأُصيب 3 أشخاص من أسرة طبيب بشري في حادث انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي، جنوب كمين العدوة.

10 إصابات بينهم أطفال

وأدت موجة الطقس السيء إلى انقلاب سيارة ميكروباص بعد بوابة بني سويف بحوالي 10 كيلو مترات في اتجاه محافظة المنيا، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال.

انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص

وفي مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، انقلبت سيارة ربع نقل، أعلى كوبري المعاهدة، الرابط بين محافظة الغربية، ومحافظة البحيرة، بسبب الأمطار، ما أدى إلى إصابة شخصين.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، انقلاب السيارة، أعلى كوبري المعاهدة، بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، بسبب الأمطار، والسرعة الزائدة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.