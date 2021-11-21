بالأسماء.. أحكام بالمؤبد والسجن المشدد لـ6 متهمين بـ"الخلايا العنقودية" للإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

عاقبت الدائرة الخامسة "إرهاب"، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، 6 متهمين بأحكام تتراوح ما بين السجن 3 سنوات والمؤبد في اتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية بتوجيهات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهمين محمود شكري وصادق عادل بالسجن المؤبد، والمتهمين جابر أحمد وإبراهيم جابر أحمد بالسجن المشدد 5 سنوات والمتهمين محمد محسن ومصطفى طلعت بالسجن 3 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسعد الدين سرحان.

كانت النيابة العامة أحالت أعضاء أحد مجموعات "الخلايا العنقودية المسلحة"، للمحاكمة الجنائية ارهاب، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة تابعة لـ الخلايا العنقودية المسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، بتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات تابعة لـ"الخلايا العنقودية المسلحة"، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 حتى فبراير 2015 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لأحد جماعات "الخلايا العنقودية المسلحة" التي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.