"الاقتصادية" تؤجل دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور لـ28 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، دعوى رئيس نادى الأهلي محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 28 نوفمبر؛ للاطلاع.

وذكرت أوراق الدعوى، التى حملت رقم 1451 سنة 21، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، قام بسب وقذف مجلس إدارة النادى الأهلى، ورئيس النادى خلال مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمن إساءات إلى نادي الأهلي ومجلس إدارته.