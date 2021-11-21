​الطقس الممطر.. الأرصاد تكشف حالة الجو في الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وقالت إيمان لمصراوي، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت الجمعة كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، بأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية شملت (مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد) وامتدت إلى مناطق من شمال الوجه البحري (كفرالشيخ والبحيرة).

وأوضحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار بدأت مع الساعات الأولى من صباح السبت، في الامتداد إلى مناطق داخلية من محافظات الوجه البحري.

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة، استمرار الأمطار على السواحل الشمالية بين غزيرة إلى متوسطة ورعدية، على أن تكون الأمطار متوسطة الشدة على المناطق الداخلية من الوجه البحري وقد تكون رعدية على بعض المناطق.

وأشارت إيمان، إلى أن القاهرة الكبرى، تشهد أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة الشدة وتمتد إلى شمال الصعيد ومدن القناة وبعض المناطق من سيناء، ويستمر على مدار السبت، على أن تقل الأحد حدة حالة عدم الاستقرار على البلاد، وتكون الأمطار متوسطة على الساحل الشمالي والمناطق الداخلية من خفيفة إلى متوسطة، وخفيفة على القاهرة الكبرى.