آداب وأدعية متعلقة بالبرد والمطر.. الأزهر يطلق حملة "مسائل الشتاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة دعوية توعوية بعنوان "مسائل الشتاء" بالتزامن مع فصل الشتاء، وتضم مجموعة من الإرشادات الفقهية، والآداب والأذكار المتعلقة بالبرد والمطر.

وقال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الحملة تهدف إلى بيان عدد من المسائل الفقهية والمفاهيم الدعوية التي تهم المسلم في فصل الشتاء، وكيفية استثمار أوقاته في العبادة، ومعرفة أوجه يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها.

وأضاف أنه يمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية، والتَّواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في أيام العمل الرسميَّة، من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وعبر رسائل فيس بوك الخاصّة، ومن خلال تطبيق المركز لتلقّي الفتاوى.

في الوقت نفسه، أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يقدم إرشادات فقهية وتوعوية ودعوية بالتزامن مع فصول السنة المختلفة.