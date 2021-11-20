الصحة: إلغاء إجازات الأطقم الطبية في المستشفيات بسبب الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه منذ إخطار الوزارة بأن هناك حالة من الطقس السيئ ستضرب البلاد، تم رفع حالة الطوارئ فى المستشفيات والتأكد من مخزون الدم والأدوية اللازمة، وإلغاء كافة الإجازات الاختيارية، مشددًا على أنه من الناحية الصحية لم يرد إلى الوزارة ولم نرصد أية حوادث بسبب تقلبات الأحوال الجوية بشكل مباشر.

وأضاف عبدالغفار في اتصال هاتفي لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن غرفة الأزمات منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس السيئ والتواصل قائم مع كافة المديريات الصحية والجهات المعنية.

وأكد عبدالغفار، أنه تم توفير الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، استعدادًا لحالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة الأزمات منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء الأمس، وعلى تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، مجددا جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.