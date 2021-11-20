بالفيديو.. الأرصاد تكشف أكثر 5 مناطق تضررًا من الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عددًا من الفيديوهات التي ترصد سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية.

ورصدت الهيئة، المناطق الأكثر تضررًا من حالة الطقس السيئة، والتي هطلت فيها الأمطار بشكل كبير كالتالي: (مركز كفر الدوار، ورشيد، وحوش عيسى في البحيرة، والساحل الشمالي، وسيدي براني بمدينة مطروح، وبورسعيد، ودمياط).

ومن المتوقع استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق، وتخف حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

اقرأ أيضًا:

- الطقس.. الأرصاد توجه 8 نصائح للمواطنين للتعامل مع الأمطار

- الطقس الآن.. الأرصاد تعلن ذروة موجة عدم الاستقرار