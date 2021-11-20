الطقس في أسبوع.. أمطار رعدية وموعد تحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من الأحد 21 نوفمبر وحتى الجمعة 26 نوفمبر 2021.

وأوضحت الهيئة، أن غدًا الأحد سيشهد انخافضًا في حدة حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

الأحد 21 نوفمبر:

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح/الإسكندرية/البحيرة/كفر الشيخ/دمياط/بورسعيد/العريش) تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء (الدقهلية/الغربية/الشرقية/المنوفية/رأس غارب/الزعفرانة/نخل/كاترين) على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة: على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الاثنين 22 نوفمبر:

شبورة مائية من (5/7 صباحا): على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (40/50% تقريبا).

الثلاثاء 23 نوفمبر:

شبورة مائية من 5/7 صباحا): على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مدن القناة وسط سيناء.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.



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