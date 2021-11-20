"كومة نار".. اشتعال سيارة أعلى دائري المريوطية وسط الأجواء المُمطرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اشتعلت سيارة ملاكي، مساء اليوم السبت، أعلى الطريق الدائري المُتجهة إلى مدينة 6 أكتوبر في منطقة المريوطية.

وتسبب الحريق بتعطل حركة المرور في الوقت الذي يزداد فيه سقوط الأمطار على أغلب محافظات مصر.

وتلقت غرفة نجدة الجيزة، إخطارًا بنشوب حريق ضخم أعلى الطريق الدائري وتحركت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارتي إطفاء لإخماد النيران.

وذكر مصدر أمني - فضل عدم ذكر اسمه - لـ الخليج 365 أن سبب اشتعال النيران في السيارة غير معلوم إلى الآن، نافيًا تسبب الأمطار في اندلاع الحريق.