قيمتها 3.5 مليون جنيه.. ضبط متهم بحيازته مواد مخدرة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إعادة خلط وتدوير والاتجار فى المواد المخدرة وضبط مواد مخدرة تقدر بحوالي 3.5 مليون جنيه في الإسماعيلية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، تخصصا فى إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته وإعدادهم مكبساً لذات الغرض والإتجار به ، وكذا مخدرى الحشيش والآيس "الشابو" بكميات كبيرة وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الأمن المركزى) بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ، والإدارة العامة للمساعدات الفنية .. تم إعداد مأموريات متزامنة لاستهداف عناصر التشكيل .

أسفرت جهودها عن ضبط المتهم الثاني حال تواجده بمزرعة الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين المعدة للكبس مخلوطة بمادة الباراسيتامول وزنت 14 كيلو جرام – 500 جرام لمخدر الآيس "الشابو" – مكبس حديد بمشتملاته "اسطمبات – رافع هيدروليكي" - مبلغ مالى).

كما تم استهداف المتهم الثاني، وتبين "عدم تواجده" ، وبتفتيش مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، عثر بداخله على 38 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.800 كيلو جرام.

و بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.