توصيلة الموت.. كيف أنهي لصين حياة سائق "توكتوك" في المرج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قصد "محمد" رحلته اليومية في السعي لكسب الرزق على "التوك توك" الخاص به لكن ثمة جديد طرأ في تفاصيل عمله كلفته حياته على يد لصين في منطقة المرج.

وجددت النيابة المختصة، حبس المتهمين اليوم السبت، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

الثلاثاء قبل الماضي تحرك المجني عليه من أمام منزله وقتما أرخى الليل سدوله وظل يعمل حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، إلا أن آخر رحلة في يومه كانت "توصيلة الموت".

طلب منه اثنين الاتجاه نحو منزل أحدهما في منطقة المرج، عازمين النية على سرقة التوكتوك منه، عند وصولهم وضع المتهمين وشاح على وجه المجني عليه ونكتا "سكين" في أجزاء متفرقة في جسده وسقط قتيلا في الحال.

نجحت مساعي المتهمين في السرقة وأخفيا التوك توك بجوار منزل أحدهما، وأخذوا الجثة ورموها في أرض مُخلفات. مر نحو 4 أيام وشم المارين رائحة الجثة، تفقدوا الأرض حتى وجدوها.

أبلغ مواطنون الشرطة وحضرت قوة أمنية من قسم المرج على الفور، ومن بعدها النيابة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

24 ساعة فقط كانت كافية لمعرفة الجناة، تتبع رجال الأمن كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة وتبين أن الجناة نفذوا جريمتهم بغرض السرقة.

خضع المتهمين للتحقيقات وأمرت النيابة رهن التحقيقات.