الحبس 6 أشهر لرئيس "سينا كولا" بتهمة التهرب من دفع 383 مليون جنيه ضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عاقبت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بالحبس 6 أشهر وإلزامه بأداء 383 مليون جنيه، في قضية اتهامه بالتهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة علي المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي.

البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ (ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثمان وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات، لكنه استشكل على الحكم.

كشفت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام "م.م" رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا في 23 ديسمبر 2019.