"جمعوا تبرعات باسم الحكومة".. ضبط 3 متهمين بالنصب على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص بتهمة إنشاء وإدارة كيان وهمي واستغلاله فى إقامة الندوات والمؤتمرات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وجمع تبرعات لتحقيق أرباح مادية عن طريق إيهام المواطنين بأن تلك الندوات تابعة لجهات حكومية.

وضبط بحوزة المتهمين على الأختام المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، خاتم باسم أحد المراكز، 43 شهادة تقديم باسم الكيان الوهمي "خالية البيانات"، 21 كتاب ودفاتر مختلفة، مجموعة من الملصقات والصور والاسطوانات الخاصة.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية.