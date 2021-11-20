تنبيه مهم من قناة "مدرستنا" التعليمية لأولياء الأمور والطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت قناة مدرستنا تنبيهًا مهمًا لأولياء أمور الطلاب المراحل التعليمية المختلفة.

وقالت القناة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لأولياء الأمور وطلاب القناة، أنه تم فصل إذاعة الدروس التعليمية لجميع المراحل على قناة "مدرستنا" إلى قناتين.

وأوضحت، أن قناة "مدرستنا 1" لمواد المرحلة الابتدائية فقط على التردد (12303) أفقي، وقناة "مدرستنا 2"، لمواد المرحلة الإعدادية فقط على التردد (10777) أفقي، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب لمشاهدة الدروس في أوقات مناسبة وإعادات في أوقات مختلفة.