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الزراعة: رفع حالة التأهب لحماية محطاتها للحد من مخاطر الأمطار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إنه تم المرور اليوم على كافة محطات التقاوي على مستوى الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها من الأمطار، مشيرًا إلى أن العاملين بالإدارة يعملون على مدار الساعة للتعامل مع الآثار الجوية السيئة وتجهيز التقاوي لموسم الزراعة الشتوية.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى في كل قطاعات الوزارة، للتعامل مع موجة الطقس المتقلبة والتي تشهدها البلاد حاليا وتوعية المزارعين وحماية المنشآت التابعة للوزارة.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

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