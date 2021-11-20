الآن.. تجدد سقوط الأمطار المتوسطة في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:

تتساقط الآن أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة، مصحوبة برياح شديدة.

يأتي هذا بينما قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل، مصحوبة بسحب رعدية ومتوسطة، بالإضافة إلى رياح من متوسطة إلى شديدة.

وبحسب هيئة الأرصاد، تكون ذروة الموجة في محافظات: (الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، مطروح، شمال سيناء) قد تصل إلى القاهرة الكبرى.

اقرأ أيضًا..

- تصل إلى القاهرة.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خريطة أمطار الأحد والاثنين